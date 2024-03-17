Глава Кыштыма проводит личный прием граждан на избирательных участках 17 марта

Людмила Шеболаева принимает местных жителей в порядке живой очереди

Сегодня, 17 марта, жители Кыштыма могут сделать несколько дел сразу и в одном месте: проголосовать на выборах президента, выбрать территорию для благоустройства в 2025 году, принять участие в викторине, а также встретиться с главой города Людмилой Шеболаевой и задать ей наболевшие вопросы. В пресс-службе администрации Кыштыма рассказали, когда и где принимает глава.

С 11:00 до 12:00 Людмила Шеболаева проводила личный прием в Доме культуры металлургов, с 12:30 до 14:00 — в основной школе № 4. С 15:00 до 16:00 глава Кыштыма будет принимать граждан в средней школе № 10, а с 17:30 до 18:30 — в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Там же кыштымцы могут отдать свой голос за будущего президента страны и принять участие в викторине. Итоги подведут 20 марта. Выиграть можно холодильник, телевизор, смартфон, ноутбук, снегомет и другую ценную технику и гаджеты. Заполнить купон можно у волонтеров на избирательных участках.