Почти 65 км газовых сетей построили в Уйском районе в 2023 году

Всего на догазификацию принято 1300 заявок

В Уйском районе Челябинской области продолжается газификация домов согласно посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Челябинск», по данным на 19 февраля, газопровод подведен до границ участков к 1028 домовладениям и выполнено 717 подключений.

«Только за первые два неполных месяца 2024 года подведен газопровод к 50 участкам и проведено подключение к 42 домам. Уже на сегодняшний день пять домов подключили в Маслово к голубому топливу по программе догазификации. Сейчас работы идут на улице Победы»,— рассказал начальник отдела ЖКХ Амур Упаков.

В 2023 году в Уйском районе благодаря строительству подводящих и распределительных сетей газ появился в ряде домов в деревнях Кочнево, Замотохино и Булатово. На сегодняшний день проводятся пусконаладочные работы на сетях, благодаря которым можно будет провести газ в дома, расположенные в деревнях Глазуновке и Краснокаменке, поселках Речном и Луговом, а также в селе Никольском.

Всего в 2023 году в районе построили почти 65 километров газовых сетей. Возможность провести газ в дома получили 726 собственников.

Кстати, в Челябинской области выплату в размере 200 тысяч рублей на подключение дома к газу смогут получить больше людей, чем раньше. По инициативе губернатора Алексея Текслера будут расширены не только категории получателей, но и условия.