Почти 300 пьяных водителей поймали на Южном Урале за неделю

Из них почти каждый десятый сел за руль нетрезвым повторно

За неделю с 29 января по 4 февраля сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области задержали 289 водителей в состоянии опьянения, из них 32 грозит срок, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ведомства.

«Так, 257 водителей привлечены к административной ответственности за вождение в пьяном виде либо за отказ от прохождения медосвидетельствования. Им по решению суда грозит лишение прав на 1,5—2 года и штраф 30 тысяч рублей. Тех, кого поймали повторно, привлекут к уголовной ответственности, им может грозить до 3 лет заключения», — говорится в сообщении.

Добавим, на минувшей неделе на Южном Урале произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, из них 16 столкновений, где семь — вследствие выезда на встречку.