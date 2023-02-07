Жилье на всякий случай: знакомимся с квартирами челябинского маневренного фонда

В некоторых из них бывает даже уютно

Если в доме у человека произойдет, не дай бог, пожар или его жилище признают опасным и срочно расселят, то без крыши над головой он не останется. Потому что в Челябинске есть так называемый маневренный фонд — что-то вроде запасных муниципальных квартир. Большинство из нас слабо представляет себе, что это такое. А те, кто сталкивался, отзываются о нем очень по-разному. Корреспонденты ИА «Первое областное» своими глазами посмотрели на квартиры для экстренных случаев и делятся увиденным в своем репортаже.

Тема маневренного фонда обычно всплывает в информационном поле в связи с крупными жилищно-коммунальными ЧП. Как, например, в декабре прошлого года, когда в аварийном общежитии на ул. Мира, 102 начала отваливаться торцевая стена и ее пришлось срочно разбирать, а потом собирать заново. Тогда переехать в маневренный фонд предлагали всем жильцам, но согласились единицы. О состоянии общаги на Мира можно судить по репортажу ИА «Первое областное». Неужели там лучше, чем в муниципальных квартирах?

Задавшись таким вопросом, мы обратились в городской комитет по имуществу и земельным отношениям с просьбой показать нам несколько квартир из маневренного фонда. В ответ было предложено осмотреть три помещения в разных районах Челябинска. Сразу оговоримся, что, скорее всего, мы увидели не самые худшие. Возможно, даже лучшие — судить трудно. Как говорится, за что купили, за то и продаем.





Первый пункт — четырехэтажная кирпичная хрущевка в начале Ленинского района. Сопровождающая нас консультант КУИЗО Ирина Бодрова просит не приводить точных адресов.

«Если узнают, что в доме есть пустующая квартира, могут попытаться вскрыть», — объясняет она.

Впрочем, попасть внутрь удается не сразу даже с ключами. Мы некоторое время по очереди колдуем с двумя замками кустарной стальной двери, пока не выясняется, что они отпираются в разные стороны. За дверью — типичная полуторка-маломерка. О том, что через нее прошло немало жильцов, говорят разномастные обои: на одной стене в цветочек, на другой — под кирпич, а на третьей — и вовсе фрагмент фотообоев, мода на которые, кажется, прошла еще в конце 90-х. Клеить свои обои в квартирах маневренного фонда не запрещается. Жилец вообще волен делать любой ремонт, если он не подразумевает перепланировку. По словам Ирины Бодровой, некоторые постояльцы заезжают со своей мебелью, меняют сантехнику, а потом все это оставляют. Иные, наоборот, покидая казенное жилье, норовят унести с собой все, что только можно, вплоть до смесителей.





Следующая остановка — бывшее общежитие, а ныне многоквартирный дом в районе Теплотехнического института. Здание далеко не новое, но в маневренном фонде и не бывает нового жилья. Дело в том, что он пополняется за счет неприватизированных квартир, которые переходят в муниципальную собственность, например, после смерти последнего прописанного там человека. То есть это квартиры, выданные еще в советское время. Или, как в данном случае, комнаты в общежитиях.





Дом выглядит вполне ухоженным, даже лифт новый. Коридоры, конечно, темноваты, да и сама коридорная компоновка выглядит специфично. Поэтому многие переселенцы и отказываются от квартир здесь. Не хотим, говорят, жить в общаге.

«Обычно это именно „аварийщики“, то есть жители аварийных домов. Они очень требовательны. Часто просят жилье в том же районе и чуть ли не в том же дворе. Могут придраться даже к виду из окна. Мы, конечно, стараемся учитывать пожелания, но не всегда подходящая человеку квартира в данный момент свободна. Как ни странно, погорельцы, которые потеряли жилье, заработанное своим трудом, гораздо менее привередливы», — отмечает Наталья Бодрова.





У квартиры в бывшей общаге не совсем стандартная планировка. Но это все те же 33 квадратных метра с кухней и удобствами. Правда, в отличие от предыдущей локации, здесь совсем нет мебели. Видно, что один из недавних жильцов пытался сделать что-то вроде детской, оклеив ведущий на балкон «предбанник» обоями в звездочку.

По закону квартиры из маневренного фонда предоставляются из норматива шесть квадратных метров на человека. То есть в стандартной полуторке можно поселить и пятерых. Но Ирина Бодрова утверждает, что в КУИЗО стараются учитывать состав семьи. И если проживание такого количества людей в одной комнате затруднительно, дают двушку.

«Аварийщики» могут жить в маневренном фонде до двух лет с возможностью продления договора. Погорельцы — не более пяти лет.





К слову, проживание в муниципальной квартире не бесплатное. То есть со стороны города это не благотворительность, а сдача жилья внаем, пусть и по низкой цене. Базовый тариф — 36 рублей 6 копеек в месяц за квадратный метр, плюс коэффициенты. Таким образом, советская полуторка обойдется где-то в 1200 рублей в месяц. Не считая коммунальных платежей.

Бывает, что по материальным соображениям семьи сами просят квартиры поменьше. Так поступили последние наниматели квартиры в старой пятиэтажке на улице Молодогвардейцев, куда мы направляемся в завершение нашего турне. Эта история заслуживает более подробного изложения.

Молодая семья с двумя детьми купила в ипотеку частный дом. Новые хозяева решили провести внутрь воду. Начали копать траншею для трубы, но вдруг прямо из земли, собираясь в большие блестящие капли, на дно траншеи потекла... ртуть! Прибывшие спасатели предписали жильцам срочно эвакуироваться.

В таких чрезвычайных случаях (как и во время пожара) на место происшествия выезжает Ирина Бодрова. Чтобы узнать, есть ли где пожить людям, и в случае чего предложить помощь. Обитателям ртутного дома ехать было некуда, поэтому на время демеркуризации им предложили переехать в маневренный фонд. Сначала хотели дать двухкомнатную квартиру, но те отказались, чтобы не платить лишнего, и попросили полуторку.





Эта квартира, пожалуй, самая аккуратная из всех трех и отчасти даже уютная. На окнах занавески, вдоль стены — советский гарнитур, в углу — старинный «пузатый» телевизор.

«Поскольку семье не разрешили взять из дома никакой мебели, то пришлось искать все необходимое по другим адресам», — пояснила наш гид.





Семья прожила в муниципальной квартире около года и вернулась в свой дом, когда там стало безопасно. Это, конечно, исключительный случай, но он хорошо показывает, что непредвиденные обстоятельства могут возникнуть в жизни каждого. И маневренный фонд — настоящее спасение в таких случаях. Главное, чтобы во временной квартире было тепло и сухо, а какого цвета там обои и вид из окна — дело второстепенное.