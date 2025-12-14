Почти 16 тысяч человек встретили Поезд Деда Мороза в Челябинске

В этом году он приезжал в столицу Южного Урала в пятый раз

Около 16 тысяч жителей Челябинска и области приехали в субботу, 13 декабря, на станцию Челябинск-Главный, чтобы встретить главного волшебника страны, путешествующего по всей России на поезде, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Гости приняли участие в праздничной программе на перроне, а также смогли посетить новый вагон Снежной королевы и выпить чаю в передвижной резиденции Деда Мороза»,— рассказали в компании.

Дед Мороз выходил из своей резиденции на перрон несколько раз, чтобы поприветствовать гостей и забрать у ребят письма с пожеланиями. Кстати, написать послание дедушке можно было в здании вокзала — там работала «Канцелярия Деда Мороза».