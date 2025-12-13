Поезд Деда Мороза сделал остановку в Челябинске

Гостей ждет праздничная программа как в вагонах поезда, так и на перроне

Сегодня, 13 декабря, поезд Деда Мороза прибыл в Челябинск. Гостей ждет развлекательная программа прямо на перроне и в здании вокзала. Кроме того, юные челябинцы смогут посетить вагоны поезда, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Южно-Уральскую железную дорогу.

Прибыв, дедушка со своей внучкой Снегурочкой вышел на перрон, чтобы поприветствовать ребят и их родителей. Главный волшебник страны охотно общался с детьми и, конечно, принимал письма с пожеланиями. К ребятам он сегодня выйдет несколько раз.

Параллельно на перроне выступают танцевальные коллективы и аниматоры, а в здании вокзала можно принять участие в мастер-классах по созданию новогодней игрушки или украшения. Кроме того, для тех, кто не успел написать волшебнику письмо, работает «Канцелярия Деда Мороза».

Отправить послание дедушке можно через сказочный почтовый ящик.

В вагоны волшебного поезда тоже можно заглянуть. Например, окунуться в ледяное царство Снежной королевы и мир кривых зеркал все желающие могут в новом тематическом вагоне. На входе ребят встречают Кай и Герда. Также всем гостям праздника доступны вагон-лавка и вагон-ресторан.

Те, кто купил билет — а разлетелись они мгновенно — смогут посетить вагон «Кукольный театр» и резиденцию Деда Мороза.

Развлекательная программа будет работать до 18:00. В 18:10 поезд отправится в следующий город своего маршрута — Уфу.

Напомним, Поезд Деда Мороза в этом году отправился в путешествие по России в пятый раз.

Возрастное ограничение 0+