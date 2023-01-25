Почта выпустила в обращение открытку «С наилучшими пожеланиями из Челябинска!»

Ожидается, что новинка будет популярна у туристов

В почтовых отделениях Челябинска в продаже появились открытки с видом города и надписью «С наилучшими пожеланиями из Челябинска!», сообщили сегодня, 25 января, в пресс-службе регионального управления Федеральной почтовой связи. Это ответ на запрос гостей города, которые часто спрашивают такие карточки, чтобы отправить привет себе домой.

На новой открытке изображен Государственный исторический музей Южного Урала. Автор снимка — фотограф Александр Лапушкин. Эта работа участвовала в фотоконкурсе «Мой любимый город Челябинск — 2022».

Приобрести карточку можно во всех крупных отделениях почтовой связи. Открытка содержит знак почтовой оплаты — литеру B. Отправить ее по России можно без конверта и дополнительных марок.

По словам директора регионального управления «Почты России» Владимира Образцова, сейчас вновь становится популярным обычай отправлять домой открытки из путешествий.

«К нам в центральное почтовое отделение на Кировке часто приходят гости города и спрашивают карточки с видами Челябинска. Теперь у них будет возможность приобрести замечательный почтовый сувенир», — отметил Владимир Образцов.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2022 году в Челябинской области отремонтировали 58 сельских почтовых отделений, в том числе одно фактически отстроили заново.