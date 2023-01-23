За 2022 год в Челябинской области отремонтировали 58 сельских почтовых отделений

В обновленных офисах жители деревни могут воспользоваться госуслугами, распечатать документы и измерить давление

В 2022 году «Почта России» отремонтировала в Челябинской области 58 сельских почтовых отделений, сообщили сегодня, 23 января, в пресс-службе регионального УФПС. Вместе с ремонтом зданий компания запустила в селах новые, востребованные местными жителями услуги.

В управлении отметили, что благодаря ремонтам количество и качество услуг повысилось для более чем 115 тыс. южноуральцев.

В обновленных офисах «Почты России» появилась возможность подтвердить или восстановить учетную запись на «Госуслугах», воспользоваться сервисами портала, распечатать необходимые документы и получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Помимо этого, в почтовых отделениях поселков Туктубаево Сосновского района, Метлино города Озерска, Губернское Аргаяшского района, Субутак Агаповского района, Кочердык и Крутоярский Октябрьского района установили компьютеры, чтобы клиенты могли самостоятельно воспользоваться сервисами портала госуслуг.

В отделениях также появились уголки здоровья, где можно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что во время рабочей поездки в Пластовский район 2 декабря 2022 года губернатор Алексей Текслер оценил обновленное здание отделения почты в селе Демарино. Это первое почтовое отделение в Челябинской области, построенное по технологии быстровозводимых конструкций. Тогда же руководитель Челябинского УФПС Владимир Образцов сообщил, что до 2025 года в регионе отремонтируют 263 сельских почтовых отделения.