«Почта России» рассказала о плюсах доставки пенсии на дом в Челябинской области

С 1 мая эту услугу больше не смогут оказывать частные организации

С 1 мая 2023 года частные фирмы больше не смогут разносить пенсии по домам россиян — эту работу будут полностью выполнять почтальоны «Почты России». Как организуют доставку денег в Челябинской области, рассказал директор управления федеральной почтовой связи Челябинской области АО «Почта России» Владимир Образцов.

Сейчас в Челябинской области альтернативные организации разносят пенсии более чем 45 тысячам пенсионеров. Если человек хочет, чтобы деньги и дальше носили ему домой, никаких заявлений писать не нужно, ведь способ доставки пенсии не меняется.

«Исключение — люди, которые получают пенсию по доверенности. Если в бумаге указана альтернативная организация: „Милосердие“, „Грейт“ или „Блэк“ — то доверенность нужно переписать. По такой бумаге почтальон не сможет выдавать деньги. Если название организации не указано, документ остается действительным, менять его не нужно»,

— говорит Владимир Образцов.

Если человек хочет поменять способ доставки пенсии — получать деньги на банковскую карту или лично в банке, необходимо подать заявление в офисе Социального фонда, МФЦ или через портал «Госуслуги», добавляет заместитель управляющего ОСФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

График доставки пенсий с 1 мая не поменяется. Деньги будут выплачивать по старым числам, а если дата выпадает на праздник, то на день-другой раньше.

Южноуральцы привыкли, что частники носили деньги в сопровождении охраны. У почтальона охраны не будет. Но за сохранность денег можно не волноваться.

«Вся сумма пенсии застрахована. И если что-то случится, человек все равно получит полную сумму. „Почта России“ — государственная организация, поэтому мы гарантируем надежную доставку пенсий, даже во время чрезвычайных ситуаций, пожаров и наводнений»,

— говорит Владимир Образцов.

При каждом визите к пенсионеру почтальон предъявляет служебное удостоверение с фотографией. На фотографии — голограмма. Такой документ нельзя подделать, поэтому Образцов призывает не бояться мошенников — идентифицировать почтальона легко. А кому-то, возможно, и после 1 мая пенсию принесет знакомый доставщик. «Почта России» готова взять на работу сотрудников частных альтернативных организаций — с 1 мая поменять место работы уже согласились десять человек.

Сегодня «Почта России» работает во всех населенных пунктах Челябинской области. В самые маленькие, отдаленные поселки приезжает мобильное почтовое отделение, так что без пенсии никто не останется. Кроме того, почтальоны «Почты России» могут принять у пенсионера оплату по квитанциям (ЖКХ, налоги и прочее) и принести ему на продажу продукты или предметы первой необходимости — это очень удобно для одиноких стариков.

«Также во время визита к пенсионерам наши сотрудники видят, в каком состоянии человек. Если он заболел, ему плохо, ему нужна социальная помощь, мы сообщаем об этом по цепочке в разные организации»,

— говорит Владимир Образцов.