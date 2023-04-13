С 1 мая на Южном Урале изменится порядок доставки пенсий

Частные альтернативные организации потеряют доступ к деньгам

С 1 мая 2023 года в России меняется порядок доставки пенсий. Частные организации больше не смогут разносить деньги по домам пенсионеров. Эту работу будут выполнять только почтальоны «Почты России». Мы задали четыре простых вопроса о новых правилах доставки пенсий начальнику управления выплаты пенсий и социальных выплат отделения Социального фонда России по Челябинской области Елене Ткач.

— В Челябинской области альтернативные организации разносят пенсии более чем 45 тысячам пенсионеров.

Способ получения пенсии для этих граждан не изменится: пенсию, как и прежде, им будут доставлять на дом. Изменится только организация, которая будет осуществлять доставку пенсии. С 1 мая 2023 года это отделения «Почты России».

— Пенсия, которую гражданину на дом доставляла альтернативная организация, как и ранее, будет доставляться на дом, но только почтальоном. Писать заявление для этого не нужно.

— По согласованию с Управлением федеральной почтовой связи Челябинской области выплата пенсии будет идти в ту же дату, в которую ранее приносила деньги альтернативная организация.

— С 1 мая 2023 года (в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О почтовой связи“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации») пенсионеры могут выбрать по своему усмотрению одну из двух организаций, ведущих доставку пенсии:

— можно получать пенсию на дом или самостоятельно в кассе почтового отделения по месту жительства;

— можно получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту платежной системы «Мир».

От редакции можем добавить, что сейчас в Челябинской области действуют три альтернативные доставочные организации: компании «Грейт», «Блэк» и «Милосердие». Их услугами пользуются жители Тракторозаводского, Курчатовского и Металлургического районов Челябинска, а также часть пенсионеров Сосновского района.