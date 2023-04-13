— Елена Викторовна, сколько южноуральцев затронет нововведение?
— В Челябинской области альтернативные организации разносят пенсии более чем 45 тысячам пенсионеров.
Способ получения пенсии для этих граждан не изменится: пенсию, как и прежде, им будут доставлять на дом. Изменится только организация, которая будет осуществлять доставку пенсии. С 1 мая 2023 года это отделения «Почты России».
— Нужно ли писать заявление о выборе нового способа доставки пенсии?
— Пенсия, которую гражданину на дом доставляла альтернативная организация, как и ранее, будет доставляться на дом, но только почтальоном. Писать заявление для этого не нужно.
— По какому графику будут получать пенсию эти люди?
— По согласованию с Управлением федеральной почтовой связи Челябинской области выплата пенсии будет идти в ту же дату, в которую ранее приносила деньги альтернативная организация.
— Как еще можно получать пенсию с 1 мая?
— С 1 мая 2023 года (в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2023 № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О почтовой связи“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации») пенсионеры могут выбрать по своему усмотрению одну из двух организаций, ведущих доставку пенсии:
• Федеральную почтовую доставку — можно получать пенсию на дом или самостоятельно в кассе почтового отделения по месту жительства;
• кредитную организацию — можно получать пенсию в кассе отделения банка или оформить банковскую карту платежной системы «Мир».
От редакции можем добавить, что сейчас в Челябинской области действуют три альтернативные доставочные организации: компании «Грейт», «Блэк» и «Милосердие». Их услугами пользуются жители Тракторозаводского, Курчатовского и Металлургического районов Челябинска, а также часть пенсионеров Сосновского района.