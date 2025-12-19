«Почта России» объявила график работы в праздники для Челябинской области

Первого января все отделения будут закрыты

В преддверии новогодних каникул «Почта России» опубликовала измененный график работы своих отделений в Челябинской области.

Сокращенными будут рабочие дни 30 декабря и 6 января — все отделения закроются на час раньше. А 1 января ни одно почтовое отделение не будет работать.

31 декабря, 2 и 7 января откроются только те отделения, на базе которых работают пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries. В Челябинске это, например, отделения на Кирова, 165, Комсомольском проспекте, 61 и Хлебозаводской, 12. Полный список адресов по городу и области опубликован на сайте компании.

А 3, 4 и 5 января отделения почты в Челябинской области будут работать в обычном режиме.

«Почта России» также сообщила, что доставка пенсий и социальных пособий почтальонами в праздничные дни будет осуществляться по графику Социального фонда РФ.