Как на Южном Урале пройдут пенсионные выплаты в новогодние праздники

«Почта России» утвердила график доставки с учетом длинных выходных

«Почта России» сообщает о графике доставки пенсий и социальных выплат жителям Южного Урала в декабре 2025 и январе 2026 года. Выплаты за декабрь будут осуществляться по обычному расписанию — с 4 по 22 декабря. А с учетом длинных новогодних выходных доставка январских выплат начнется уже 3 января 2026 года в соответствии с графиком работы отделений.

Для удобства получателей компания напоминает о цифровых сервисах. Актуальную информацию о суммах, датах и способах получения можно отслеживать в личном кабинете на сайте «Почты России» или в мобильном приложении. Там же можно управлять доставкой: например, временно изменить отделение для получения (до 3 месяцев в пределах региона) или запросить повторную доставку.

Тем, кто еще не пользуется услугами почты для получения выплат, можно подключить услугу дистанционно, отправив заявление через тот же личный кабинет или приложение.

Задать вопрос можно через единый контакт-центр «Почты России» по телефону 8 (800) 100-00-00.

Кстати, часть пенсионеров получит январскую выплату с индексацией уже в конце декабря.