Почта России доставит письма челябинцев Джульетте в Верону

Правда, придется оплатить стоимость пересылки

Ко Дню святого Валентина жители Челябинской области могут отправить письмо шекспировской героине Джульетте в Верону. В Италию его доставит «Почта России», сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

«Клуб Джульетты в Вероне принимает тысячи писем от влюбленных со всего мира. При наличии обратного адреса отправитель такого письма может ожидать ответа: письма или открытки на свой почтовый адрес», — отмечают в пресс-службе.

Адрес Клуба Джульетты: JULIETCLUB, VicoloSantaCecilia 9, 37121, Verona — Italy.

Письмо можно отправить в любом почтовом отделении России, оплатив стоимость пересылки международного письма.

Между тем в День влюбленных челябинцы смогут увидеть «Титаник» на большом экране, гостей киновечера также ждут бал и живая музыка.