В День влюбленных челябинцы смогут увидеть «Титаник» на большом экране

Гостей киновечера ждут бал и живая музыка

В честь Дня всех влюбленных в кинотеатре «Победа» в Челябинске пройдет киновечер, посвященный фильму, который рассказывает об одной из самых романтичных и трагичных историй любви, — «Титанику». Мероприятие предполагает дресс-код.

Все желающие не просто посмотрят кино на большом экране, но и почувствуют себя пассажирами первого класса самого известного лайнера. Гостям рекомендовано прийти в вечерних нарядах, чтобы поддержать знакомую по фильму атмосферу роскоши.

Перед показом гостей вечера ждет бал под аккомпанемент квартета музыкантов, фуршет и лекция от кинокритика о реальных историях любви, случившихся на «Титанике». Также для участников мероприятия будут работать специальные фотозоны и пройдет розыгрыш «Сердца океана» — ожерелья главной героини мелодрамы.