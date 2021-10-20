«Победа» откроет полеты на курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады

Рейсы начнутся в декабре

Лоукостер «Победа» начнет полеты из Москвы на курорты Египта с конца декабря. Об этом в среду, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

«Первый рейс „Победы“ в Шарм-эш-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду „Победа“ будет летать ежедневно с 25 декабря», — говорится в сообщении.

Напомним, с 9 ноября в России разрешили чартеры в Египет и ОАЭ, открыли Тунис и Таиланд, сняли ограничения на сообщения с Австрией, Швейцарией и Финляндией и возобновили регулярные полеты еще в девять стран.