С 9 ноября Россия возобновляет регулярное авиасообщение с девятью странами

Оперштаб огласил список открытых направлений

С 9 ноября в России разрешили чартеры в Египет и ОАЭ, открыли Тунис и Тайланд, сняли ограничения на сообщения с Австрией, Швейцарией и Финляндией и возобновили регулярные полеты еще в девять стран. К такому решению пришел оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. В ассоциации туроператоров России привели список всех нововведений. После ноябрьских праздничных выходных россиянам станут доступны полетные программы в популярные курорты зимнего периода. В ассоциации туроператоров разъяснили, что оперштаб решил снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

В АТОР напомнили, что ассоциация неоднократно обращалась в оперштаб с просьбами открыть чартерное авиасообщение с курортами Египта. Также с 9 ноября сняты ограничения на авиационное сообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами, Австрией, Швейцарией, Финляндией. В оперштабе пояснили, что речь идет о снятии ограничений в том числе на чартерные рейсы.

Регулярное авиасообщение с 9 ноября на взаимной основе возобновлено по направлениям: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд. Так, например в Нидерланды можно вылететь из Москвы в Амстердам с частотой 7 рейсов в неделю, Эйндховен с частотой 2 рейса в неделю, в Амстердам из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Таиланд открывается с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок и Пхукет с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Кроме того, с 9 ноября 2021 года увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Албанию, Болгарию, Венесуэлу, Венгрию, Германию, Грецию, Италию, Испанию, Мальту, Мальдивы, Македонию и Францию.

О том, что можно посетить в Албании и какие красоты таит в себе эта страна — в специальном фоторепортаже корреспондента ИА «Первое областное».