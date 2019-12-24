«Плюс-минус»: эксперты высказали мнения об изменениях процедуры сдачи на права

С 2020 года экзамен серьезно изменится.





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В января 2020 года в правила сдачи экзамена на права будут внесены изменения. Например, права на вождение автобуса, троллейбуса и трамвая можно будет получить только с 20 лет, можно будет обучать вождению на автомагистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час.

Основные же перемены ждут кандидатов в водители с октября следующего года: изменится сам формат экзамена. Вместо автодрома и «города» по отдельности курсанты автошкол будут сдавать экзамен на улицах населенных пунктов.

Многие считают, что данное решение позволит качественно подготавливать будущих водителей.

«По факту, больше половины времени учащиеся тратят на автодроме, если бы они тратили это время на город, было бы полезнее», — рассказал сайту «Первый областной» директор сети автошкол Игорь Архипов.

Но не все в реализации изменений вызывает у экспертов однозначное мнение. Например, решение о том, что элементы, которые ученики сдавали на автодроме, будут пытаться повторить на дорогах города.

«ГИБДД утверждает, что будут на дорогах общего пользования проверять те же навыки, что проверялись на закрытых площадках. Но на автодроме все было строго регламентировано, они строились по стандартам, чтобы все водители сдавали в одинаковых условиях. С октября 2020 года обеспечить подобный единый подход будет невозможно, сейчас играет большую роль человеческий фактор. В оценочном плане будет сложнее», — прокомментировал для сайта «Первый областной» председатель челябинского областного общества автомобилистов Николай Жевец.

Кроме того, учебный маршрут, по которому будет ездить водитель, больше не будет публиковаться. Вместо этого будут выдавать список дорог, которые могут в него попасть. Таким образом, предстоящий на экзамене путь нельзя будет узнать его заранее, чтобы «обкатать».