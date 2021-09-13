«Выгул запрещен»: зачем Челябинску нужны площадки для собак?

Журналист ИА «Первое областное» рассуждает, для чего в городе необходимы пространства для прогулок с животными

Люди, у которых нет домашних животных, зачастую неприязненно относятся к чужим питомцам. В основном это касается собак. Даже если хозяин выгуливает своего пса по всем правилам, используя намордник, ошейник и поводок, найдутся недовольные тем, что должны делить с четвероногим дорогу или газон во дворе.

Главная проблема, с которой я и моя такса столкнулись при переезде в новый жилой комплекс, — это отсутствие даже маленького клочка земли, где можно с ней погулять. Мой двор, как и два соседних, огорожен забором, внутри есть спортивные и детские площадки, много лавочек, качелей и клумб, а вокруг все закатано в асфальт. И на каждом газоне красуется новенькая табличка с надписью: «Выгул собак запрещен».

Понимаю, никому не понравится, когда в благоустроенном чистом дворе на каждом шагу будут собачьи «мины». Но цивилизованные хозяева, к которым я скромно отношу и себя, носят с собой пакетики, чтобы собрать все следы, которые может оставить их животное во время прогулки.

Причем замечу, этим чаще всего пренебрегают собаководы с маленькими йоркширскими терьерами и шпицами. Ежедневно наблюдаю пару таких примеров в своем дворе — хозяева выпускают их без поводка, а убирать за ними даже и не думают. Видимо, если собака не крупная, то и гадит она незаметно, считают они. По таким экземплярам и складывается стереотипное общественное мнение о нечистоплотности хозяев собак.

Если говорить о законодательстве, действительно, выгул собак разрешен не везде. Согласно статье «Требования к содержанию домашних животных» необходимо не отпускать собаку без поводка на проезжую часть, в лифте и на общих территориях многоквартирных домов. Это также распространяется на дворы, детские и спортивные площадки. Кроме того, хозяин должен убирать продукты жизнедеятельности животного на территориях общего пользования и «не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

Насколько мне известно, у нас в городе нет конкретного перечня таких мест. Но соседи имеют право жаловаться на нерадивых хозяев, которые не убирают за своим питомцем.

Часто вспоминаю свой двор в «Эвопарке», он находится в центре Челябинска, в окружении многоквартирных домов, где нет аллей и скверов для прогулок с животными. Но силами управляющей компании во дворе была оборудована отдельная площадка для выгула и дрессировки собак. Там есть различные снаряды, где они могут побегать, поиграть, а если справят нужду, есть стойка с пакетиками, которыми все желающие могут воспользоваться и убрать за своим четвероногим другом.

Территория огорожена — это исключает вероятность нежелательных встреч жильцов и животных, так как не все обязаны любить вашу собаку. Но и ненавидеть ее не обязательно.

Поэтому в создании таких площадок должны быть заинтересованы не только владельцы собак, но и люди, которые негативно к ним относятся. Ведь чем больше в городе будет подобных пространств, тем меньше им придется пересекаться с лающими и хвостатыми.

В Челябинске сегодня оборудованные площадки для выгула собак можно по пальцам пересчитать. Например, на Тополиной аллее или Алом поле. Но туда не всегда удобно добираться, да еще и с собакой, с того же района рядом с вокзалом. Этого количества специальных площадок недостаточно для города-миллионника. К счастью, ситуация меняется в лучшую сторону. Постепенно такие пространства должны появиться во всех районах.

До конца октября такую площадку оборудуют в парке имени Тищенко Металлургического района. Работы проведут в рамках реконструкции парка, рассказали в мэрии Челябинска. Еще одно место для выгула появится в сквере на улице Доватора в Советском районе, работы уже стартовали.

А пока городские власти создают площадки, их могут обустраивать как УК, так и сами горожане. Правда, придется несколько озадачиться, чтобы рядом с вашим домом появилось специальное место для выгула ваших питомцев. В первую очередь инициатива должна исходить от самих жильцов. Можно заключить договор аренды на право использования земельного участка с администрацией города, если земля муниципальная.

Стоит понимать, что вместе с правом пользоваться площадкой у вас появится обязанность ухаживать за ней и постоянно содержать. Сначала необходимо провести собрание собственников. Если большинство будет «за», протокол с решением необходимо передать в администрацию города и написать заявление о желании арендовать участок, чтобы сделать на нем площадку для выгула собак.

Можно поставить двор на кадастровый учет, тогда жильцы смогут распоряжаться территорией по своему усмотрению, а значит — построить площадку для собак. Обслуживать ее сможет управляющая компания, но тут стоит помнить о том, что сумма ежемесячной оплаты возрастет. Но во дворе при этом станет чище и спокойнее.

А пока площадки для выгула вблизи моего дома нет, стараюсь уйти с собакой подальше от детского городка и общих тропинок, свернуть за угол дома или дойти до ближайшего пустыря. И по возможности не маячить со своим питомцем перед глазами многочисленных жильцов.





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