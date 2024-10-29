«Плавают, облизывают плаценту и сосут палец»: врач УЗИ рассказала о жизни младенцев в утробе мамы

Челябинка Мария Токарева наблюдает за малышами уже много лет

Началом жизни принято считать день рождения малыша. Но мы забываем про прекрасные девять месяцев, которые ребенок проводит в животе мамы. Врач — акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики из Челябинска Мария Токарева считает, что там малыш успевает прожить отдельную жизнь. О ее правилах и законах специалист рассказала журналистам ИА «Первое областное» во Всемирный день врача ультразвуковой диагностики.

В медицину наша собеседница пришла неслучайно. Мама Марии была врачом-рентгенологом, работала на подстанции скорой помощи. Детство Мария провела в окружении медиков и уже тогда полюбила будущую профессию. После вуза Мария десять лет отработала акушером-гинекологом в 5-м роддоме Челябинска, а когда его закрыли, перешла в женскую консультацию ГКБ № 1.

«Мне довелось поработать с замечательными врачами, которые работали в рамках классического акушерства — еще без УЗИ. Это Валерия Викторовна Ободзинская, Галина Михайловна Карманова, Татьяна Анатольевна Аленич. От них я переняла эстафетную палочку бережного отношения к женщине, уважения к пациентам. Я люблю общаться с людьми, приносить хорошие вести, делать что-то полезное, поэтому и решила стать врачом-диагностом», — рассказывает Мария Токарева.

Свою профессию доктор считает самой необычной и захватывающей дух, ведь именно врач УЗИ видит, как зарождается новая жизнь, что похоже на чудо.

В кабинет УЗИ многие женщины приходят со страхом: а вдруг с ребенком что-то не так?

«Но вероятность порока не превышает и двух процентов. Большинству женщин мы приносим приятные и чудесные вести. Они сразу успокаиваются. А когда видят своего малыша на экране, то часто плачут от счастья», — рассказывает Мария.

Разглядеть пороки развития очень важно. Ведь многие из них можно исправить сразу после рождения, а то и в утробе и спасти жизнь крохе.

«Это серьезная работа, которая держит врача в напряжении. От моего заключения может зависеть судьба женщины и ребенка. Если я в чем-либо сомневаюсь, обращаюсь к коллеге — Александру Юрьевичу Блинову. Он кандидат медицинских наук и обучает УЗИ-диагностике врачей из разных городов России и заграницы. По пятницам он проводит экспертные приемы женщин со всего Челябинска. Разбирает все сложные, непонятные случаи. Я многому у него научилась, это эксперт высочайшего уровня», — продолжает Мария.

Вместе с мамами на УЗИ часто приходят будущие отцы. Только здесь, в консультации, многие понимают, что маленький человечек в животе женщины уже существует. Одни папы от вида малыша в восторге, другие — в недоумении.

Конечно, многие спешат узнать пол ребенка. В Челябинске растет популярность гендер-пати. Родители просят доктора написать пол ребенка на листе бумаги и спрятать в конверт. Позже семья устраивает праздник, на котором конверт вскрывают и объявляют пол малыша.

«Крайне редко женщина не желает знать пол ребенка до родов. Как правило, об этом просят родители, у которых есть однополые дети, и они не хотят терять надежду на появление малыша другого пола», — говорит врач.

В народные приметы по определению пола доктор не верит, хотя не исключает, что какие-то из них работают.

«Я все-таки врач и привыкла доверять доказательствам. Должна взять датчик и увидеть признаки пола, сформированные по мужскому или женскому типу. Но даже здесь не все так однозначно. Иногда мы видим мальчика или девочку, а хромосомы у малыша могут быть другого пола», — замечает Мария.



Что же делают дети в животе у мамы?

«Прежде всего, развиваются и растут. Некоторые детки очень спокойные — во время УЗИ они спят. Другие шевелятся, они активные. Благодаря современным технологиям мы можем увидеть, как они улыбаются, сосут пальцы, ловят ручками свои ножки, облизывают плаценту, играют с пуповиной, крутятся, вертятся, плавают. То есть делают абсолютно весь спектр движений, которые может совершать человек. Хотя удивительно: после рождения они лежат и даже не могут самостоятельно повернуться», — рассказывает Мария Токарева.

Доктор советует беременным обязательно разговаривать с малышами в животике. Малыши реагируют на голос мамы и замирают, когда слышат чужой.

«Система „мама — плод“ существует. Малыши понимают эмоции своей мамы. Если у мамы плещется адреналин в крови, то, естественно, ребенок всегда будет таким же образом себя вести. Поэтому, прежде всего, мамам нужно быть спокойными, адекватными и любить своего малыша. Ощущения мамы, ее спокойствие, ее уверенность в хорошем исходе многое значат», — замечает Мария.

Между тем на днях в Челябинске прошел форум для беременных женщин. Среди прочего доктора рассказывали челябинкам о партнерских родах.