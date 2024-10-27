Главное — быть готовым: челябинские врачи ответили на вопросы мужчин о партнерских родах

Уральский беременный форум собрал 400 участников

Прошло время, когда роддома были закрыты для близких и будущим отцам оставалось только дежурить под окнами медучреждения в ожидании появления малыша. Сейчас при желании можно организовать партнерские роды — в последние годы они набирают все большую популярность. О подготовке к рождению малыша рассказали эксперты на шестом Уральском беременном форуме в Челябинске.



Организатором форума является мама троих детей, основатель АНО «Союз родителей» Оксана Кирюшина. Идея создать площадку для будущих родителей пришла в 2017 году, когда девушка ждала третьего ребенка.

«До 2017 года проводили мероприятия для состоявшихся родителей, семейные фестивали. Тогда мы подумали: почему нет площадки для будущих родителей: тех, кто в ожидании, и тех, кто готовится пригласить ребенка в свою семью? Это тоже важно — подготовиться к беременности», — рассказала Оксана Кирюшина.

Первый форум организовали всего за два месяца. На него пришли 150 родителей. В этом году зарегистрировались уже 400 человек. В 2025 году организаторы поставили планку собрать тысячу участников.





По словам участницы форума Натальи, на площадке есть возможность познакомиться с профильными специалистами, задать волнующие вопросы, узнать что-то новое и, конечно, пообщаться с представителями роддомов.

«В обычной жизни, чтобы что-то узнать, надо ходить по медучреждениям. А здесь врачи собрались в одном месте. Это очень удобно для беременных. Да и атмосфера очень теплая и дружелюбная», — поделилась девушка.





Отдельный блок на форуме посвятили парным родам. По словам врачей, такие роды протекают более благополучно. Сама мысль о том, что рядом будет близкий человек, позволит женщине настроиться на хороший исход. Однако партнер должен быть активным участником процесса: помогать маме перенести схватки и родиться малышу, а не оставаться сторонним наблюдателем.

«Большая часть мужчин считает, что роды — это момент непосредственного рождения ребенка, а это как раз момент наиболее краткосрочный. Гораздо более трудный и длительный момент, когда у женщин идут родовые схватки. Когда ей абсолютно точно необходима поддержка со стороны мужа. С точки зрения эстетики это не всегда ожидаемо. Может быть есть люди, которые боятся крови, жидкости. Это тоже может вызвать стресс. Экстренная ситуация тоже может нарушить психологическое равновесие мужчин», — отметила замглавврача по акушерско-гинекологической помощи ГАУЗ «ОКБ № 3» Виолетта Каган.

Поэтому парам нужно обсудить, насколько супруг готов к парным родам. Как отметила замглавврача по акушерско-гинекологической помощи клиники ЮУГМУ Татьяна Узлова, у мужчин другой гормональный фон и нервная система.

«Жена — родной человек. И мужчина разделяет то, что переживает супруга. Поэтому нужно с ней обсудить, насколько будущий отец готов к партнерским родам», — сказала эксперт.





Участница форума Вера Тиханова оба раза рожала вместе с мужем. По словам девушки, в первый раз были сомнения, нужны ли партнерские роды. Уже потом она поняла, что это большая поддержка для женщины.

«Роды — это сложный физически и эмоционально процесс. Когда самый близкий человек рядом, это очень помогает. Муж был впечатлен. Он сказал, что очень устал, словно смену отработал. Я посмеялась — а что же я тогда делала? У него остались яркие впечатления от того, что он первый взял обоих наших сыночков на руки. Это очень важно для укрепления семьи», — рассказала девушка.

На форуме также обсудили вопросы подготовки к беременности, родам, взаимодействие мамы и ребенка. Был зал и для мужчин, где они делились друг с другом своим опытом отцовства.