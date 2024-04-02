План весеннего призыва в Челябинской области увеличен до 3400 новобранцев

Южноуральцев направят в Кремлевский полк, а также в научные и спортивные роты

Первого апреля в России стартовал весенний призыв. Этой весной военкоматы Челябинской области должны направить на службу в армию 3400 новобранцев. Кого коснется призывная кампания и куда отправятся служить южноуральцы, рассказали в военном комиссариате Челябинской области.

«Предыдущая призывная кампания завершилась 31 декабря. Регион полностью выполнил данное ему задание и направил в войска 3150 граждан. Этой весной регион получил задание призвать в армию 3400 новобранцев. Это немногим больше, чем за аналогичный период 2023 года», — заявил военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Мансуров.

Военные комиссии по всему региону уже начали свою работу. Повестки будут рассылать годным к службе мужчинам в возрасте от 18 до 30 лет вплоть до 15 июля. Длительность службы составит год.

Сначала призывники должны явиться в военкоматы на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет приниматься решение о годности человека к службе. Уже на этом этапе молодые люди смогут оформить отсрочку по состоянию здоровья.

«Чаще всего призывники не допускаются до службы из-за сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с костно-мышечным аппаратом или из-за наличия психиатрических заболеваний. Примерно 30 процентов ребят, пришедших на медицинское освидетельствование, признаются негодными к службе», — рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы Андрей Сорвилов.

Все основания для отсрочки от службы перечислены в статьях 23 и 24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Например, по закону нельзя призывать братьев погибших во время военной службы, а также имеющих непогашенную судимость. Рассчитывать на отсрочку могут опекуны несовершеннолетних братьев и сестер, а также парни, имеющие ребенка и беременную жену, студенты вузов и выпускники школ, которые собираются поступать в вуз этим летом.

Как получить отсрочку абитуриентам, мы писали в отдельном материале.

Отправка призванных в войска начнется с 15 апреля. Военный комиссар области лишний раз подчеркнул, что ребята-срочники будут служить исключительно в мирных регионах России.

«Хочу еще раз акцентировать внимание, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории Российской Федерации. В пункты дислокации воинских частей в новых регионах РФ (Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях) и для участия в специальной военной операции призывники направляться не будут», — подчеркнул Андрей Мансуров.

Призывники, которые имеют профильные достижения, смогут проходить службу в спортивной и научной ротах, а также в научно-производственном подразделении, которое занимается внедрением в производство передовых идей и прорывных технологий. Требования к кандидатам опубликованы на портале Министерства обороны РФ. Десять южноуральцев отправятся в Кремлевский полк и еще пятьдесят — в пограничные войска России.

С 1 апреля открыта прямая линия военного комиссариата Челябинской области по вопросам призыва: (351) 266-60-47, 266-60-25 и 266-09-61. Звонить можно с 9:00 до 16:00 по будням.