В Челябинске студента вуза вызвали в военкомат за сутки до защиты диплома

Мы узнали, кто может получить отсрочку от армии

«На прошлой неделе меня попросили подойти в отдел кадров моего вуза. Сказали, нужно подписать документы. А на деле вручили повестку из военкомата. Причем явиться в комиссариат я должен за сутки до защиты диплома. И теперь, конечно, переживаю: а успею ли вообще защититься и поступить в магистратуру»,

— говорит Виталий.

«Повестку в военкомат выдают по трем поводам: для уточнения документов, для прохождения медицинской комиссии или для явки на призывной пункт. Повод указан в самой повестке. Если вас вызывают для консультации по документам или на медкомиссию, можете быть уверены: в армию в этот день не отправят»,

— рассказали ИА «Первое областное» в военкомате.

«Чтобы получить отсрочку, нужно принести на комиссию справку, что вы закончили школу. Если вас вызывают на медкомиссию, ее проходите обязательно. А потом спокойно поступаете в техникум или вуз и, когда выйдет приказ о зачислении, получаете новую отсрочку от службы до конца учебы»,

— говорят в военкомате.

Житель Челябинска Виталий С. (имя изменено. —) получил повестку в военкомат. Парень заканчивает бакалавриат и собирается поступать в магистратуру. Но теперь боится, что его планы нарушит армия. Первое областное информагентство узнало, имеют ли право на отсрочку от службы выпускники — те, кто нынешним летом прощается со школой, колледжем или вузом.Развеять страхи челябинского паренька мы попросили в военном комиссариате Челябинской области, где надеялись получить информацию из первых рук. Но военные пояснили, что идет весенний призыв и встречаться с нами никто не будет. Нам посоветовали отправить бумажный запрос «Почтой России» и ждать ответа в течение 30 дней. Либо самостоятельно изучить закон о военной службе.Но так как ответы челябинцам нужны сейчас, мы перезвонили в военкомат уже под видом родителей и получили ответы неофициально. А потом сверили их с законом о воинской службе. И теперь можем рассказать читателю вот что.И посоветовали не бегать от военкомата. Тем более что отсрочки от армии для тех, кто осенью собирается продолжить учебу, все-таки есть.В самом выгодном положении находятся выпускники школ, которым исполнилось 18. Отсрочку от армии им дают до начала осенней волны призыва, то есть до 1 октября.Увы, отсрочку от армии после колледжа или техникума не дают. И неважно, куда вы потом поступаете — в другой техникум, колледж или идете в вуз.

«Чтобы получить отсрочку до осени, нужно принести документы, которые подтверждают, что молодой человек собирается поступать на следующую ступень обучения — в магистратуру или аспирантуру»,

— говорят в военкомате.

Отсрочка от армии действует до тех пор, пока студент не получит диплом. После этого можно призывать на военную службу. Но выпускник имеет право получить дополнительную отсрочку.Это может быть копия заявления, направленного в приемную комиссию, или рекомендация вуза продолжить учебу. Строгого перечня документов, дающих право на отсрочку от службы, нет. Лучше всего обсудить этот вопрос лично в военкомате.С отсрочкой можно спокойно сдавать экзамены. А когда вас зачислят — получить отсрочку до конца учебы.Не забывайте, что отсрочку от армии для учебы по программе колледжа, техникума, бакалавриата, специалитета, магистратуры предоставляют по одному разу.Ради учебы в аспирантуре отсрочку можно получить даже во второй раз.Главное, чтобы учебное заведение имело аккредитацию, а форма вашей учебы была очная.В этом году выпускники, попавшие на срочную службу, опасаются оказаться на Украине. В военкомате нам заявили категорично: срочники к спецоперации не привлекаются. В спецоперации принимают участие только контрактники.