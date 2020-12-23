ПФР назвал размер пенсий в Челябинской области с 1 января 2021 года

Грядущий год стартует с очередной индексации

В январе в Челябинской области на 6,3% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров. После этого средний размер такой выплаты составит 16 863,20 рублей, сообщает Челябинское отделение ПФР России.

Также с 1 января увеличится размер фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента, из которых складывается страховая пенсия. После индексации они составят 6044,48 рубля и 98,86 рубля соответственно.

«Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации», — замечают в пресс-службе ведомства.

На деле прибавка у каждого пенсионера будет индивидуальной.

Она зависит от размера получаемой пенсии. Например, если страховая пенсия за декабрь текущего года составляет 14 900 рублей, после индексации она увеличится на 938,7 рубля и составит 15 838,7 рубля.

Кстати, более 93 тысяч неработающих пенсионеров Челябинской области получают федеральную социальную доплату к пенсии. Ее назначают, если общий доход неработающего пенсионера меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2020 году прожиточный минимум южноуральских пенсионеров для расчета ФСД составляет 9 794 рублей.

При назначении социальной доплаты учитывают суммы денежных выплат не только по линии Пенсионного фонда, но и меры поддержки по линии социальной защиты.