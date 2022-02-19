ПФР Челябинской области заявил о сокращении срока выплаты социальных пособий для новичков

Южноуральцы, обратившиеся за пособиями впервые, получат их в течение десяти дней

С января 2022 года Пенсионный фонд начал выплачивать ряд пособий, которые ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты. Всем обратившимся за такими пособиями в феврале ПФР обещает перечислить деньги в сжатые сроки. Об этом накануне, 18 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления ПФР по Челябинской области.

«Жителям области, которые в феврале собираются оформить выплаты в первый раз, нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение пяти дней. А саму выплату человек получит не позднее пяти дней после назначения», — заявили в пресс-службе.

Такие правила действуют только в течение февраля. С марта 2022 года выплаты будут идти по стандартному графику ПФР, то есть с 1 по 25 число месяца, который следует за месяцем назначения.

Напомним, что в ПФР из органов социальной защиты передали выплаты следующим категориям граждан:

— неработающим гражданам, имеющим детей;

— лицам, подвергшимся воздействию радиации;

— реабилитированным лицам;

— инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

— военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Получить информацию по вопросам назначения выплат можно на сайте ПФР, а также по телефону регионального контакт-центра 8-800-600-02-77.

Информация также доступна на официальных страницах ОПФР по Челябинской области в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук и Твиттер.

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