Пенсионный фонд рассказал, как челябинцы могут восстановить утерянный СНИЛС — инструкция

Получить дубликат южноуральцы могут пятью способами

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) открывает доступ ко всем государственным услугам, пособиям и льготам, в том числе к необходимым для назначения будущей пенсии данным. Вот только потерять маленькую заламинированную «зеленую карточку» проще простого. Что делать в таком случае и можно ли восстановить этот важный документ, рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.



НА САЙТЕ ПФР



В случае утери СНИЛС можно получить документ, подтверждающий регистрацию в системе персонифицированного учета.



«Проще всего это сделать через личный кабинет на официальном сайте ПФР. В разделе „Индивидуальный лицевой счет“ нужно выбрать пункт „Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства“», — рассказали в отделении ПФР по Челябинской области.



Для входа в личный кабинет используются логин и пароль доступа на портал госуслуг.



В ОТДЕЛЕ КАДРОВ



Работающие южноуральцы могут обратиться для восстановления утерянного документа напрямую к своему работодателю. Для этого необходимо написать в отделе кадров заявление о выдаче СНИЛС.



ЧЕРЕЗ МФЦ ИЛИ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР



Неработающим и самозанятым жителям Челябинской области в пенсионном фонде рекомендуют для восстановления документа обращаться в Многофункциональный центр (МФЦ) или клиентскую службу ПФР. Последняя работает по предварительной записи.



КАК ВОССТАНОВИТЬ СНИЛС РЕБЕНКА



Если утерянный документ был оформлен на ребенка младше 14 лет, восстановить СНИЛС могут его законные представители — родители или опекуны.



«Им будет необходимо предъявить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Дети старше 14 лет могут обратиться в территориальный орган ПФР самостоятельно, взяв свой паспорт», — уточнили в региональном отделении ПФР.



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ДУБЛИКАТ



При личном обращении в территориальный орган ПФР документ выдают сразу. Но внешне он отличается от привычного страхового свидетельства.



«С 2019 года выдается распечатанный на альбомном листе документ, который называется „Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета“. В нем, как и в прежнем страховом свидетельстве, содержатся анкетные данные гражданина, страховой номер его индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также дата открытия индивидуального лицевого счета», — напомнили в челябинском областном отделении пенсионного фонда.



Получая документ, важно внимательно проверить свои данные. В случае обнаружения ошибок сразу о них сообщить, так как из-за этого могут возникнуть проблемы при назначении пенсий или иных социальных выплат. В территориальном органе ПФР исправления внесут в режиме онлайн.

