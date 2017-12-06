/ Челябинка вычислила мошенника после похищения пса

Неизвестный вымогал у женщины деньги, обещая вернуть пожилого питомца.

Жительница Челябинска столкнулась с мошенником после публикации объявления о пропаже собаки редкой породы в социальных сетях. Женщина полагает, что взятого несколько лет назад с улицы пса похитили нарочно. После продолжительного поиска ей позвонил неизвестный и предложил выкупить пожилого питомца обратно.



Он сказал, что моя собака у него. Мы должны поехать в любой банк с деньгами, туда он пообещал привезти собаку. Я ничего не понимаю, бужу своего мужа. Он тоже ничего не понимает, мы собираемся и едем в банк. Мужчина звонит по дороге и спрашивает, где мы, потому что он нас заждался. Вокруг никого нет, ни машин, ни людей, 5 утра. Он мне по телефону командует, чтобы мы зашли в банк. Я не вижу собаку, а он продолжает давить, говоря, что ему не нужны проблемы. Он начинает давить, говорить, что собака сидит одна, без еды. Это первый звоночек. Мы взяли Дрездена с улицы во взрослом возрасте, он знает жизнь, от еды не отказывается. — рассказала сайту «Первый областной» хозяйка попавшего пса Елена Селезнева.



Как удалось выяснить женщине, номер звонившего зарегистрирован в Архангельской области. Судя по записям в интернете, он пытался связаться с людьми из разных регионов России, попавших в трудную ситуацию. Потенциальными жертвами мошенничества могли стать люди, потерявшие близких, утративших документы или разыскивающих питомцев.