Первый в мире киноэкипаж встретят на Земле спасатели из Челябинской области

Актеров-космонавтов в казахстанских степях будут разыскивать пилоты с авиабазы «Упрун»

17 октября на территории Казахстана должен приземлиться модуль с Международной космической станции, в котором вернутся с орбиты режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Кинокосмонавтов встретят военные вертолетчики поисково-спасательного отряда с авиабазы «Упрун» в Увельском районе, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Центрального военного округа.



Специализация авиаторов «Упруна» уже много лет — поиск и спасение возвращающихся на Землю космонавтов. По информации пресс-службы ЦВО, модули с МКС приземляются в среднем дважды в год на территории Казахстана. По заключенному с соседним государством соглашению космонавтов разыскивают и оказывают им необходимую помощь российские военные спасатели.

Вертолеты, самолет Ан-26 и наземная техника — вездеходы-амфибии — выдвинутся в район предполагаемой высадки космонавтов уже 13 октября. Сброс капсулы с людьми, Климом Шипенко, Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким, с МКС пройдет 17 октября. Задача спасателей — обнаружить аппарат, оперативно высадиться рядом, помочь космонавтам покинуть капсулу и оказать им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ракета с «киноэкипажем», в состав которого вошли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, стартовала с космодрома Байконур 5 октября и успешно состыковалась с МКС. В течение 12 дней съемочная группа должна отснять 35 минут фильма. Картина «Вызов» станет первой в мире, где актеры изображают космонавтов в реальном космосе, а не среди декораций.