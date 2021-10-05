Первый в мире кинематографический экипаж стартовал в космос

Фильм «Вызов», который будут снимать на МКС, станет первой художественной лентой, снятой в космосе

Сегодня, 5 октября, в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал ракета с экипажем, в состав которого вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они проведут на Международной космической станции 12 дней, в течение которых отснимут 35 минут фильма.

Картина «Вызов» станет первой в истории человечества художественной лентой, снятой в космосе. Старт корабля прошел успешно, и уже через десять минут начались съемки.

Стыковка с МКС намечена на 15:12 по Москве. Экипаж должен вернуться на Землю 17 октября.