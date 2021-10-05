Картина «Вызов» станет первой в истории человечества художественной лентой, снятой в космосе. Старт корабля прошел успешно, и уже через десять минут начались съемки.Стыковка с МКС намечена на 15:12 по Москве. Экипаж должен вернуться на Землю 17 октября.
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