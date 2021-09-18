Первый снег выпал в Челябинской области под Златоустом

Автолюбители сделали зимние снимки на своенравной трассе М-5

В субботу вечером, 18 сентября, на Южном Урале выпал первый снег. Припорошило трассу М-5 неподалеку от Златоуста. Один из автолюбителей выложил в социальные сети фото заснеженного хребта Уреньга.

«Уреньга, первый снег. Всем, кто в пути, удачи. Береги себя, не спешите», — подписал свои снимки Алекс Политковских.





Уреньга славится своенравной погодой. Обычно небо здесь хмурится, часто бывают туманы. А в холодное время года движение по М-5, проложенной через горы, осложняет снег и гололед.





Правда, сегодня все быстро растаяло.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, в Челябинской области похолодает до -4 градусов и пройдет мокрый снег. Правда, в самом Челябинске температура воздуха не должна опуститься ниже нуля, обойдется без серьезных осадков.