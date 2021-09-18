В Челябинской области похолодает до −4 и пройдет мокрый снег

Погода резко испортится в ночь на воскресенье

За холодным днем на Южном Урале грядет еще более холодная ночь. Синоптики Челябинского гидрометцентра обещают резкое падение температуры и мокрый снег.

В ночь на воскресенье, 19 сентября, на территории региона похолодает до −4 градусов. Отдельные порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Местами по области пройдут небольшие дожди, кое-где — с мокрым снегом.

В областном центре немного теплее: ночью температура опустится до 0...+2 градусов, преимущественно без осадков.

Днем по области в воскресенье +4...+9, небольшой дождь, мокрый снег. В Челябинске +6...+8, без осадков.

Незначительное потепление синоптики обещают к середине следующей недели.