В Челябинской области обещают пасмурную и ветреную погоду

Осадков не будет

Сегодня, 28 сентября, в Челябинской области обещают повышение температуры максимум до +17 градусов. Дождей не ожидается. Местами будет порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около +7°C, днем будет +17°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями и без осадков. Утром прогнозируют около +7°C, местами ниже. Днем от 12 до 17 градусов тепла. Ветер преимущественно западного направления 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.