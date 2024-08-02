Первый раз — в чужой класс: как приспособиться к новому коллективу в школе

Советы челябинского психолога Жанны Кульковой

Новый учебный год не все школьники начнут в своем классе. За лето часть детей ушла в другие школы, а кто-то — в техникум или колледж. Как освоиться в новых условиях и не потерять тягу к знаниям, Первому областному информагентству рассказала семейный психолог, судебный эксперт, помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области Жанна Кулькова.

— Жанна Геннадьевна, прежде всего, волнует судьба ребят, которые не смогли поступить в профильные десятые классы собственной школы и просто вынуждены уйти в другую. Как заставить их мобилизоваться в новых обстоятельствах и начать учиться?

— Подростки уже не дети, но еще и не взрослые. И эмоции носят нестабильный характер: в одних ситуациях они ведут себя как дети, в других — как взрослые. Также у каждого подростка свой характер, особенности психики, жизненный опыт, которые находят отражение в реакциях на жизненные трудности.

После девятого класса подросток проходит определенный рубеж: он задумывается о будущей профессии, выбирает новый образовательный маршрут и задает себе много вопросов, которые несвойственны детям. Это, конечно, вызывает много напряжения. Но переход в новый ученический коллектив я бы не стала называть стрессом. Это очередной переходный этап, который все переживают по-разному, но все-таки чего-то чрезмерного, сверхъестественного и стрессового у подростков, как правило, не происходит. Они адаптируются, приспосабливаются, вырабатывают какие-то новые модели поведения и устанавливают контакт с новыми людьми. Излишний ажиотаж родителей по поводу перехода в другое образовательное учреждение после девятого класса — это скорее тревога родителей, чем самих подростков.

— То есть нужно дать им возможность самостоятельно пройти этот этап?

— Безусловно, поддержка всегда нужна. Особенно если мы говорим о том, что это рубежный, кризисный этап в жизни подростка. Но эта поддержка в большей степени выражается не в том, чтобы заставить или предпринять за самого подростка какие-то шаги, а в том, чтобы увидеть и разобраться: что интересно и важно для самого подростка. И помочь в реализации его планов.

— А если подросток, наоборот, переходит в более сильную и статусную школу? Возможно, на новом месте не все получится сразу.

— В этом случае важно получить поддержку со стороны ближайшего окружения — со стороны родителей, сверстников и уже, может быть, даже партнеров противоположного пола. Они должны говорить: «Ты молодец», «Ты справишься», «У тебя все получится». Такая позитивная перспектива помогает подростку почувствовать себя более значимым, эффективным, справляться с тем, что ему предстоит делать.

Если ближайшее окружение занимает критикующую позицию, то это, наоборот, снижает самооценку, иногда даже вызывает депрессивные состояния и не способствует тому, чтобы ребенок влился в коллектив и справился с новыми образовательными задачами.

Хвалите, поддерживайте подростков, напитывайте их уверенностью в том, что все преодолимо, что со всем можно справиться. И те ресурсы, те силы, которые есть у подростка, позволят ему успешно решить все, что нужно.

— Как при смене школы влиться в уже сформировавшийся коллектив — в новый класс или группу техникума или колледжа?

— Чтобы этот процесс проходил комфортно и безопасно, важны два момента.

Первый: необходимо оценить ситуацию, в которую ты попадаешь. Это действительно некая исследовательская работа по поводу того, с кем ты сталкиваешься, что там за группы, что там за отношения внутри коллектива, что за ребята, с которыми тебе предстоит дальше учиться. Нужно проанализировать обстановку, в которую ты попал.

И вторая серьезная и не менее важная задача — вписаться, подать себя. Вписаться — это не значит подстроиться, стать хамелеоном. Это значит встроиться в ту конструкцию, которая уже есть, без ущерба для своего «я». Если ты хочешь блеснуть, быть ярким и выдающимся, то это одна форма подачи и один набор твоих качеств, которые ты будешь демонстрировать. А если хочется просто стать частью коллектива, нужно установить доверительные контакты с небольшим кругом лиц, может быть, даже найти одного друга, и это позволит тебе жить и учиться в этом коллективе достаточно комфортно для себя.

— Выходит, нужно выбирать модель поведения в зависимости от того, кем ты хочешь себя видеть в коллективе?

— Да. По большому счету это исследование себя, своих планов, своих ожиданий и потребностей. В подростковых коллективах часто существуют стереотипы, навязанные родителями или интернет-ресурсами. Например, иногда подростки одеваются как все или эпатажно, а на самом деле не имеют такой потребности. Важно задать себе вопрос: «Чего хочу именно я?», «Какой я?», «Каким я себя вижу?».

— Иногда подростки хотят сменить учебное заведение, но боятся, что в новом месте их не примут. Как побороть свои страхи и сделать шаг навстречу мечте?

— Подростки не могут забрать документы из школы сами, поэтому им все равно придется начать диалог с родителями. Подростки могут озвучить свои проблемы и пожелания. Любящие родители, конечно, пойдут навстречу и решат все сообща.

Я советую для начала оценить обстоятельства, в которых ты находишься. Дать им более внятную и четкую оценку, не только эмоциональную, а найти как положительные, так и отрицательные моменты. Иногда это действительно логическая работа: мы берем листочек, делим его пополам и пишем плюсы и минусы того, что есть у нас в настоящее время.

Следующим этапом работы является структуризация, анализ того, к чему мы идем. Мы опять берем листочек и делим его пополам, пишем, что будет хорошо, а что, может быть, будет не очень хорошо. Затем сопоставляем эти два списка и взвешенно принимаем решение.

Но все-таки тревога очень часто остается, даже когда мы все логические доводы сделали. Здесь важны поддерживающие фразы в адрес подростка. Также суперважно, чтобы подросток был силен психологически и знал, что имеет определенные качества, которые позволят преодолеть все, справиться с трудностями, быть эффективным.

— Получается, что самое главное — поддержка и уверенность в себе?

— Да, и эта уверенность в себе строится, как большая Китайская стена, из маленьких кирпичиков, начиная с самого детства. Каждый из нас справлялся с какими-либо проблемами, копит жизненный опыт. Когда у нас случается какой-то кризис и нужно сделать решительный шаг, очень важно опереться на эту стенку и понять, что ты уже многое сделал, много с чем справился и много с чем справишься еще.

В 2024 году в Челябинской области изменили правила поступления в 10‑й класс. Школа имеет право отказать в зачислении в 10‑й класс, если у ребенка низкий индивидуальный рейтинг.

Текст: Анастасия Нездоймина