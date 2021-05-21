Первый день марафона «Новое Знание» посмотрели более пяти миллионов россиян

Впереди еще два дня насыщенных встреч

В России стартовал онлайн-марафон «Новое знание». Первый же день трансляции посмотрели более пяти миллионов россиян, сообщают организаторы мероприятия.

Марафон открыли выступления таких знаковых специалистов, как первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Напомним, образовательный марафон «Новое знание» проводится на базе общества «Знание», которое было создано в советское время и до сих пор остается популярной просветительской площадкой. В марте на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил создать современный технологичный проект. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Образовательные мероприятия просветительского марафона «Новое знание» проходят с 20 по 22 мая 2021 года. На лекциях, мастер-классах и открытых уроках рассказывают о достижениях российской науки и техники. Экспертами выступают выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

Очные встречи проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.