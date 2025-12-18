Первые три метровагона прошли тестирование с нагрузкой в Челябинске

До конца года ожидается поступление еще двух метротрамваев

В Челябинске проходят испытания первых вагонов для системы метротрама. Три трехсекционных состава уже вышли на наземные маршруты города для тестирования в режиме автономного хода с номинальной загрузкой, где роль пассажиров выполняют сотрудники ЧелябГЭТ и «Организатора перевозок». Эта обкатка является ключевым этапом подготовки к запуску движения, пока ведутся работы по строительству тоннелей.

Каждый из этих современных вагонов имеет длину 27 метров и оснащен двумя кабинами управления, а также дверями с обеих сторон. Это позволит в будущем двигаться в тоннеле без разворота. Вместимость состава рассчитана не менее чем на 200 пассажиров, а для их информирования в стекла вагонов встроены сенсорные экраны, которые будут показывать данные об остановках, погоде и городских достопримечательностях. Секции вагонов соединены мягкой переходной «гармошкой», обеспечивающей свободное перемещение людей внутри.

До конца года от Усть-Катавского вагоностроительного завода ожидается поставка еще двух таких вагонов. После завершения всех испытаний все пять составов выйдут на городские маршруты.

Напомним, старт первой из трех линий челябинского метротрама запланирован на 2027 год. В будущем для системы планируют закупить в общей сложности 32 подобных состава.