/ Первые шесть бомбардировщиков Су-34 отправят в Шагол в 2018 году

В настоящее время летчики проходят обучение.

Центральный военный округ получит в 2018 году бомбардировщики Су-24, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии. Речь идет о 6 самолетах. Сообщается, что дислоцироваться они будут в Челябинской области, на авиабазе Шагол.

Летчики авиаполка Шагол приступили к переподготовке на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. Первые шесть самолетов планируем принять в боевой состав в первом квартале 2018 года. Обучение проводится на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны в Липецке. — сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Отметим, что обучение продлится около двух месяцев. На завершающем этапе летчики выполнят полеты с отработкой элементов высшего пилотажа.

