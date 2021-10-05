Первые квитанции за отопление челябинцам придут уже в октябре

Но только жителям тех домов, где установлен общедомовой прибор учета

В этом году отопительный сезон в Челябинске начался почти в середине сентября. Многих горожан интересует, будут ли они платить за отопление за сентябрь или первые квитанции придут за октябрь в ноябре? В пресс-службе ресурсоснабжающей организации «УСТЭК-Челябинск» сообщили, что жителям некоторых домов придут квитанции за сентябрь, а жителям других — нет, и объяснили, с чем это связано.

По словам специалистов, расчет зависит от того, установлен в доме общедомовой прибор учета или нет. Если установлен, то жители уже в октябре получат квитанции за отопление за сентябрь. Сумма к оплате будет зависеть от объема потребленного тепла и будет начисляться по тарифу.

В тех домах, где отсутствуют общедомовые счетчики и расчет за потребленное тепло производится по нормативу, платить за отопление в сентябре не будут и получат первые квитанции в ноябре за октябрь. Норматив, установленный решением Челябинской городской думы, распределен на восемь месяцев — с октября по май включительно.

В домах, где управляющие компании не успели подготовиться к отопительному периоду и ввести в эксплуатацию общедомовой прибор учета (а таких около 500), расчет будет произведен по среднему нормативу.

«Казалось бы, нечестно: кто-то заплатит за сентябрь, а кто-то нет. Но не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. Начисление по прибору учета — справедливый метод расчета за потребленную тепловую энергию. Каждый месяц потребитель платит только за фактически потребленные гигакалории. Поэтому уже в октябре жители домов с установленными прибором учета заплатят за отопление меньше, чем жители домов, где счетчик не установлен. При расчете по нормативу сумма в квитанции в течение года будет практически неизменной, даже если на улице установится теплая погода. Более того, в момент завершения отопительного периода может сложиться обратная ситуация, как, например, в этом году: отопительный период был завершен 28 апреля 2021 года, жители домов, в которых был установлен прибор учета, получили последние квитанции за апрель, в то время как жителям домов без прибора пришлось платить по счетам еще и в мае, так как оплата по нормативу не зависит от фактической продолжительности отопительного периода», — объяснили специалисты.

Также в компании напомнили, что оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Оплатить отопление и горячее водоснабжение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «УСТЭК-Челябинск», в отделениях, банкоматах и онлайн-приложении Сбербанка.

Напомним, за предыдущий отопительный сезон и горячую воду челябинцы задолжали 1,7 миллиарда рублей: плату не внес почти каждый четвертый житель Челябинска. Как сообщили в компании, для воздействия на должников применяют самые разные способы. Например, обращаются в суд.