В традиционном «Параде первоклассников» примут участие не только вновь прибывшие школьники, но и те, кто пошел учиться в 2020 году — нынешние второклассники. В прошлом году пандемия лишила ребят полноценного праздника, поэтому организатор — компания «Интерсвязь» — отступила от традиций, чтобы порадовать и их тоже, сообщает пресс-служба компании.
В рамках праздника откроют главный символ парада — «Аллею первоклассников». Это большая фотогалерея под открытым небом. Под портретом каждого школьника укажут имя ученика и профессию, о которой мечтает ребенок.
«В прошлом году из-за коронавируса мы проводили парад в формате онлайн и получили позитивную обратную связь от представителей школ и родителей. И все же именно „Аллея“ была и остается ключевым элементом проекта. Она позволяет ребенку публично заявить о своей мечте. Впоследствии это становится главным мотиватором на пути к цели. Поэтому в сентябре 2021 мы решили дать возможность „первоклассникам пандемии“ тоже принять участие в проекте», — поделился председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.
Расширение формата отразилось на масштабе проекта. Ежечасно организаторам поступает больше 100 фотографий. Прием материалов продолжится до второго сентября. «Аллея» откроется в парке Гагарина четвертого сентября в 11:00.
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