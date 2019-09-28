Первое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата состоялось в Челябинской области

На нем рассмотрели три инвестиционных проекта.

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В Челябинской области состоялось первое заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что количество инвестиционных проектов слишком мало, поэтому Совет собрался впервые за ближайшие полгода.

«Задача, которую я ставлю областному правительству: к 2024 году обеспечить рост инвестиций в реальном исчислении не менее, чем на треть, в сравнении с 2018 годом. Такой темп развития возможен только при объединении усилий власти и бизнеса. Со стороны государства необходима умная настройка налоговых преференций и иных стимулов для инвесторов. Эту работу мы уже начали», — подчеркнул Алексей Текслер.

Во время заседания, Совет обсудил несколько инвестиционных проектов и принял решение о выделении в аренду без торгов земельных участков компании «Трест Магнитострой». Компания берет на себя обязательство достроить еще 6 домов, которые не смогла построить компания «Гринфлайт».

Совет одобрил и выделение земли компании «СтройДом», на которой будет построен детский сад на 290 мест. Инвестор планирует вложить в него 240 миллионов рублей. В эксплуатацию садик будет введен к концу 2020 года.

Также было принято решение отдать участок в аренду без конкурсных процедур для ООО НПО «Радиотехнические системы», где будет реализовываться масштабный инвестиционный проект по модернизации производства.