Из Челябинска в освобожденную Авдеевку отправилась первая машина с гуманитарной помощью. Южноуральским бойцам трех подразделений собрали посылки, теплоприцелы, прицелы ночного видения, генератор и два квадроцикла. В Народном фронте пояснили, что все это смогли закупить благодаря собранным в ходе телемарафона «Всё для Победы!» средствам.
Марафон проходит регулярно на телеканале ОТВ. Это единственный телеканал, который ежемесячно проводит телемарафоны для помощи бойцам СВО.
«На собранные средства в рамках телемарафона, который Народный фронт проводил совместно с медиахолдингом „Первый областной“ в День защитника Отечества, мы закупили и направили в 3 подразделения гуманитарную помощь на сумму более 4 миллионов рублей», — пояснили в Народном фронте.
В Авдеевку отправили:
- 2 квадроцикла;
- квадрокоптер;
- 7 теплоприцелов;
- 5 прицелов ночного видения;
- генератор;
- большое количество личных посылок для бойцов;
- продукты питания.
Помогли в погрузке машины сотрудники МЧС, которые несли боевое дежурство. В Народном фронте пообещали, что скоро покажут, как южноуральские бойцы встретили гуманитарную помощь с родных мест.