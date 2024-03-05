Первая партия гуманитарной помощи из Челябинской области отправилась в освобожденную Авдеевку

Теплоприцелы, генераторы и квадроциклы закупили на собранные в ходе телемарафона средства

Из Челябинска в освобожденную Авдеевку отправилась первая машина с гуманитарной помощью. Южноуральским бойцам трех подразделений собрали посылки, теплоприцелы, прицелы ночного видения, генератор и два квадроцикла. В Народном фронте пояснили, что все это смогли закупить благодаря собранным в ходе телемарафона «Всё для Победы!» средствам.

Марафон проходит регулярно на телеканале ОТВ. Это единственный телеканал, который ежемесячно проводит телемарафоны для помощи бойцам СВО.

«На собранные средства в рамках телемарафона, который Народный фронт проводил совместно с медиахолдингом „Первый областной“ в День защитника Отечества, мы закупили и направили в 3 подразделения гуманитарную помощь на сумму более 4 миллионов рублей», — пояснили в Народном фронте.

В Авдеевку отправили:

2 квадроцикла;

квадрокоптер;

7 теплоприцелов;

5 прицелов ночного видения;

генератор;

большое количество личных посылок для бойцов;

продукты питания.

Помогли в погрузке машины сотрудники МЧС, которые несли боевое дежурство. В Народном фронте пообещали, что скоро покажут, как южноуральские бойцы встретили гуманитарную помощь с родных мест.