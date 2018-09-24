/ Жителей Челябинска ждет перерасчет платы за вывоз ТБО

Острой остается ситуация в четырех районах города.

Ситуацию с мусорными завалами в челябинских дворах держит на контроле городская администрация и правительство региона. Из резервного фонда выделили 14 миллионов рублей, чтобы привлечь перевозчиков из других городов к работе по вывозу ТБО. По данным мэра Евгения Тефтелева, самой тяжелой ситуация сегодня является в Калининском, Центральном, Ленинском и Советском районах. Потому что основную часть территории там обслуживает ООО «ГорЭкоЦентр+», которое работу почти прекратило. За то время, что мусор скапливался на площадках, жильцы получат перерасчет.

Будет перерасчет за время, что мусор не вывозился. Одна компания прекратила работу 10 числа, вторая — 17. Мы посмотрим, что они предъявляют жителям. Виноваты в ситуации, на мой взгляд, прежде всего перевозчики. Те, кто в одностороннем порядке отказались возить мусор. — сообщил сайту «Первый областной» мэр Евгений Тефтелев.

Сейчас, сообщил глава Челябинска, представители МУП «ГорЭкоЦентр» ежедневно вывозят 350 тонн мусора на полигоны. Объем увеличится, когда подхватят маршруты ООО «ГорЭкоЦентр+». По мнению Евгения Тефтелева, в течение десяти дней в городе все придет в норму, и мусорные контейнеры станут опустошать вовремя. Перевозчикам организовали круглосуточную работу, чтобы днем убирались дворы, а ночью — территории поселков.