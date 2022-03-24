Перерасчет ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет для южноуральцев будет автоматическим

Законопроект об изменениях поддержали депутаты Заксобрания региона

В Челябинской области по инициативе главы региона Алексея Текслера разработан законопроект об изменениях статьи о ежемесячной выплате на ребенка от 3 до 7 лет. Документ подготовлен для того, чтобы привести нормы областного законодательства по ежемесячной выплате на ребенка в соответствие с федеральным. Об этом 24 марта на заседании социального комитета Заксобрания региона доложила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«Предусматривается ежегодный беззаявительный перерасчет размера ежемесячной выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет включительно. Также уточняется, что заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка подается заявителем по месту жительства или по месту фактического проживания, установленного решением суда. Последнее касается того случая, когда у уведомителя нет постоянного места регистрации», — доложила Ирина Буторина.

Данные изменения повлекут за собой выделение дополнительных средств из областного бюджета.

Депутаты одобрили законопроект и рекомендовали ЗСО принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго, так как документ уже прошел все необходимые экспертизы.

Напомним, с 1 января 2022 года на 4% проиндексированы размеры государственных пособий и выплат южноуральцам, среди которых семьи с детьми, а также жители «серебряного» возраста. Изменились также суммы выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума на ребенка, — это пособия на первого и третьего ребенка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет.