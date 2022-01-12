В Челябинской области проиндексировали размеры региональных социальных выплат

Изменения коснутся семей с детьми и пенсионеров

С 1 января 2022 года на 4% проиндексированы размеры государственных пособий и выплат южноуральцам, среди которых семьи с детьми, а также жители «серебряного» возраста. Изменились также суммы выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума на ребенка, — это пособия на первого и третьего ребенка, а также на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщили в региональном Минсоце.

«В 2022 году бюджет Челябинской области останется социально ориентированным. Мы продолжаем системно индексировать размер денежных выплат, положенных южноуральцам. Хочу обратить внимание, что индексация производится автоматически. Для получения выплаты в новом объеме никуда дополнительно обращаться не нужно», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

С 1 января 2022 года проиндексированы выплаты для семей с детьми.

Новые размеры пособий:

ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка — 12 444 рубля;

ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ими возраста трех лет — 12 444 рубля;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет — 6222 рубля (50%), 9333 рубля (75%), 12 444 рубля (100%);

базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 — 332 рубля;

ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям — 1408 рублей;

областной материнский (семейный) капитал — 108 160 рублей.

Также в текущем году увеличился размер выплат южноуральцам «серебряного возраста»:

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) — 1508 рублей;

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) — 1316 рублей;

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) — 1316 рублей;

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) — 1124 рубля;

ежемесячная денежная выплата труженикам тыла — 1783 рубля.

Напомним, по решению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2022 года размер ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, составляет 2000 рублей.