Перепутанные в роддоме Кизила дети готовят иск на 6 млн рублей

Семьи надеются получить материальную компенсацию

В роддоме села Кизильское перепутали новорожденных малышек. Случилось это еще в советские годы. Но доказать факт подмены детей получилось только сейчас, когда две матери и их дочери сдали тест ДНК для телешоу одного из федеральных каналов. Теперь семьи намерены получить компенсацию за события 38-летней давности.

Василя Баймурзина из села Новопокровское и русская Валентина Баулина из села Карабулак родили в один день — 29 июля. Но из роддома они ушли с чужими детьми. Башкирка Василя привезла домой светловолосую и светлокожую девочку, а русская Валентина — кареглазую.

Близкие Валентины много лет подозревали, что воспитывают чужого ребенка, и даже пытались обменять девочку на другую. Но Василя много лет защищала свою белокурую дочку и сама обратилась на популярное ток-шоу с просьбой провести тест ДНК. Он-то и показал правду. Подробности этой истории читайте на нашем сайте.





После передачи обе мамы и обе дочери смогли забыть взаимные обиды и теперь вместе готовятся подавать иск о компенсации морального вреда. Защищать их интересы будет известный челябинский юрист, который много лет отстаивает права кредитных должников, Вячеслав Курилин.

«В этой истории никто не виноват. Это некое стечение обстоятельств. К тому же произошедшее в другом государстве — СССР. При этом я считаю, что компенсацию морального вреда должны получить и обе дочери, и обе мамы. Сейчас мы собираем пакет документов и будем требовать от Минфина России по 1,5 млн рублей на каждого пострадавшего», — рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» Вячеслав Курилин.

По словам Курилина, прецеденты в России есть, и суд не будет сложным.