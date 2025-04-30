Переподготовка участников программы «Герои Южного Урала» будет включать 4 образовательных модуля

Причем непосредственно учеба займет около 30% времени

Образовательная траектория участников программы «Герои Южного Урала» будет только на 30% состоять непосредственно из лекций и академических занятий, на 70% мероприятия программы будут посвящены многоплановому развитию и адаптации участников СВО, которые начнут профессиональную переподготовку уже с 1 июля 2025 года. Финалистов программы предстоит определить Общественному совету, первое заседание которого состоялось сегодня в резиденции губернатора Челябинской области.

Отбор участников программы вышел на финишную прямую. Его планируется завершить не позднее 16 июня, сообщил вице-губернатор Роман Воллерт.

«Напомню, зарегистрировалось для участия в программе 1056 человек, отборочные испытания на сегодняшний день прошли 545 человек, в том числе семь женщин. С ними проводятся собеседования — психологи определяют мотивацию участников, их готовность учиться очно, а впоследствии работать на государственной или муниципальной службе, не все же прямо хотят быть главами или чиновниками. Поэтому часть заявившихся с дистанции сходит», — отметил Роман Воллерт.

Сегодня на заседании совета принято решение по итогам первого — психологического — собеседования будут отобраны 150 человек, набравшие наибольшее количество баллов. Плюс с женским составом будут работать вне этой «квоты».

В итоге 1 июля за условные парты сядут 60 человек. И еще 30 резервистов, которые прямо сейчас находятся «за ленточкой», но на общих основаниях участвуют в конкурсе, присоединятся к программе на следующем образовательном цикле.

Программа подготовлена на основе опыта реализации федеральной программы «Время героев». Она будет состоять из четырех 11‑дневных модулей: «Государственная политика и система государственного управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления». В межмодульные периоды участники будут выполнять задания, общаться и стажироваться с наставником, получать дополнительные квалификации по результатам личностной профессиональной деятельности.

Как рассказал директор Челябинского филиала РАНХиГС при президенте РФ Евгений Алдошенко, первый модуль программы станет выездным, место пока определяется:

«Все 11 дней модуля расписаны достаточно плотно, участники будут заняты с девяти утра до десяти часов вечера. Помимо лекций, их ждут тренинги по командообразованию, культурно-просветительские, творческие и спортивные мероприятия. А по результатам каждого модуля — тестирование и экзамен», — рассказал Евгений Алдошенко.

Кстати, пары наставник — участник также будут составлены в рамках первого модуля. Их подберут по итогам профориентационных тестов (напомним, желание стать наставником ранее высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер), и для каждого составят индивидуальный план лично-профессионального развития.

Конечная цель обучения — подготовка участников специальной военной операции для работы на руководящих позициях в системе региональных органов публичной власти и местного самоуправления. Участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Добавим, участники Общественного совета программы «Герои Южного Урала» выбрали председателя — по предложению вице-губернатора Романа Воллерта совет возглавил общественный деятель с большим опытом, в том числе руководства предприятием, Вячеслав Скворцов. Он заметил, что запуск программы станет новой школой не только для прошедших в нее участников и ветеранов СВО.

«Это и возможность повысить авторитет власти, доверие людей к власти всех уровней. Поэтому это для нас экзамен, и очень серьезный. Нам важно не просто дать человеку новые знания, но и понимание, как проявить себя на большой должности, что для этого нужно в себе воспитать: волю, силу духа, любовь к людям, — самые лучшие человеческие качества», — считает Вячеслав Скворцов.

Также у участников Общественного совета возник закономерный вопрос: если из 1056 желающих отберут всего 90, что делать тем, кто в программу хотел, но не попал. По словам Романа Воллерта, из поля зрения такие люди не пропадут:

«В ходе всех последующих собеседований и общения с участниками проекта мы будем до них доводить информацию обо всех возможностях, которые на сегодняшний день и государство, и регион могут предоставить ветеранам специальной военной операции. Это возможность получать образование на льготных условиях, а также возможность принимать участие в жизни региона, в том числе занимая какие-то посты, должности на муниципальной службе, предприятиях и в общественных организациях».

«В любом случае это всегда будет индивидуальная история и индивидуальное отношение», — подчеркнул вице-губернатор.