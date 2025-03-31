Алексей Текслер станет наставником в программе «Герои Южного Урала»

Губернатор представил программу на Совете при полпреде

Челябинская область продолжает работу по социальной интеграции участников и ветеранов спецоперации. Важная часть этой работы — программа «Герои Южного Урала», которую на Совете при полпреде президента РФ в УрФО представил губернатор Алексей Текслер.

Полпред Артем Жога напомнил, что реализация кадровых программ осуществляется по поручению президента России, и призвал предельно внимательно подойти к составлению образовательной программы и практической части обучения.

«Важно ответственно и бережно относиться к самим участникам программы, так, как это делает президент в отношении участников федеральной программы „Время героев“», — обратился к представителям регионов Артем Жога.

Он добавил, что стажировки в государственных учреждениях и общение с опытными наставниками дадут бойцам необходимые компетенции и навыки для службы в гражданских сферах.

В Челябинской области оргкомитет по реализации программы возглавил лично Алексей Текслер, утвержден состав общественного совета. На сайте проекта участники конкурса — а заявилось 1056 человек — прошли регистрацию, заполнили анкеты и написали эссе. Претенденты уже прошли тестирование на определение управленческого потенциала. По итогам отбора в основном этапе программы примут участие 60 человек. Еще 30 будут зачислены в резерв программы с реализацией формата отложенного обучения после возвращения из зоны специальной военной операции.

«Каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных, муниципальных органов власти, директоров крупных промышленных предприятий. Также и я стану наставником для одного или нескольких участников проекта», — рассказал Алексей Текслер.

Обучение, рассчитанное на год, будет проходить на базе Челябинского филиала РАНХиГС. По завершении программы предполагается дальнейшее трудоустройство ее выпускников в органах публичной власти, в общественных и коммерческих организациях.

Алексей Текслер также проинформировал о проведенной в Челябинской области региональной стажировке для 12 участников федеральной программы «Время героев»:

«У нас тематикой стажировки было развитие системы образования, в том числе военно-патриотического воспитания. Участники изучили регион, сформировали представление о его социально-экономическом развитии, посетили социальные объекты, образовательные организации».

Кстати, в ходе встречи участников стажировки с губернатором прозвучала инициатива привлечения ветеранов спецоперации в качестве педагогов в школы региона.

«Мне кажется, что предложение очень интересное. Мы его взяли в работу. Учитывая опыт, знания ребят, эта инициатива заслуживает и федерального рассмотрения», — отметил Алексей Текслер.

В заключение он подчеркнул, что Челябинская область продолжит работу по социальной интеграции участников и ветеранов спецоперации в соответствии с поручением президента России.

Полпред, в свою очередь, призвал не забывать и про другие направления работы с ветеранами, в частности про спортивные мероприятия. Артем Жога предложил инициировать проведение Летнего кубка полномочного представителя президента РФ в УрФО — турнира, который соберет ветеранов всех военных кампаний.