Юрий Семенов оценил медоборудование детской больницы №1 Челябинска

Какое впечатление осталось у министра здравоохранения от посещения учреждения

Медучреждения Челябинска передали в ведение регионального Минздрава. В пятницу, 5 ноября, министр здравоохранения области Юрий Семенов с комиссией ведомства проверил работу детской городской больницы №1, обслуживающей Тракторозаводский и часть Калининского района. Рассказываем, как изменение формы собственности отразится на пациентах.



«Цель объездов — посмотреть, как организована маршрутизация пациентов, оценить объем прикрепленного населения, оценить материально-техническую базу, оборудование. Начали с детских учреждений, потому что подрастающее поколение — это наше все. Там, где есть вопросы по оборудованию и ремонтам, по мере очередности в плановом порядке в течение 2022-го и последующих лет будем решать эти вопросы. Сегодня побывали в детской городской больнице №1. Это современное развитое медицинское учреждение с хорошим оборудованием и большим количеством подразделений», — рассказал Юрий Семенов.

В состав учреждения входят 11 филиалов, среди которых — шесть обособленных поликлиник, обслуживающих весь Тракторозаводский район и правобережную часть Калининского района. Амбулаторное звено больницы охватывает 47 000 детей, территориально разделенных на 51 участок.

Некоторые пациенты (к примеру, жители Героев Танкограда, 61. — Прим. автора) живут в пяти минутах ходьбы от основного корпуса поликлиники на улице Горького, но исторически прикреплены к медучреждению на улице Арзамасской, расположенной в пяти остановках от их дома. Но переход всех больниц и поликлиник Челябинска в ведение регионального Минздрава может решить эту проблему.

«Такие ситуации существуют, но крайне редко. Все-таки логистика давно устоявшаяся, и в 99% случаев правильная. Ее всегда можно пересмотреть, но делать это нужно аккуратно. Для этого должны быть веские причины, все должно быть обосновано и логично», — отметил Юрий Семенов.





По словам главного врача детской больницы №1 Челябинска Чеслава Ведома, при изменении формы собственности изменения маршрутизации пациентов вполне возможны. Учреждение сможет оказывать помощь не только пациентам с пропиской в городе, но и приехавшим из области и даже соседних регионов.

«Сейчас мы оказываем помощь детям с заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей не только из Челябинска, но и Копейска, Сосновского и Красноармейского районов. В офтальмологический стационар, к примеру, поступают пациенты из соседней Курганской области, потому что медпомощь, которую мы предоставляем в нашем учреждении, очень востребована, причем даже у пациентов из Казахстана», — уточнил Чеслав Ведом.

Среди уникальных подразделений первой детской больницы Челябинска —сурдологический и офтальмологический центры, стоматологическое, эндоскопическое, психиатрическое и неврологическое отделения, отличный параклинический блок, представленный лабораторной диагностикой, четыре стационара и многое другое. Во всех шести поликлиниках сделаны ремонты, организованы входные группы, открытые регистратуры и зоны комфортного ожидания.

Отдельное внимание министр здравоохранения Челябинской области уделил дневному стационару ЛОР-профиля на улице Карпенко,41, организованному по принципу детского сада. Аналогов ему нет ни в одной больнице Южного Урала. За год через него проходит от 500 до 700 малышей трех-восьми лет.

«Дневной стационар оториноларингического профиля работает уже почти 17 лет. Организован для лечения детей с нарушением слуха, вызванным патологией ЛОР-органов. Дети находятся здесь в режиме детского сада: утром их приводят родители, малыши тут получают питание, играют и занимаются. Но самое главное — лечебный процесс. Он длится 7-10 дней», — рассказала заведующая дневным стационаром оториноларингологии детской больницы №1 Челябинска Ирина Вилкова.





Главный врач учреждения Чеслав Ведом добавил, что больница старается развивать все подразделения. В ближайшем будущем ждут обновления оборудования в отделениях реанимации, офтальмологического стационара, детской стоматологии, чтобы повысить качество и доступность оказания медицинской помощи.

Выезды в медучреждения Челябинска будут продолжены. По итогам объездов будет принято решение о выделении средств из бюджета региона на оснащение больниц необходимым оборудованием в 2022 году.