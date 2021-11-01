Юрий Семенов оценил медицинское оборудование двух поликлиник Челябинска

По итогам объезда будет принято решение о выделении средств детским больницам в 2022 году

Медучреждения Челябинска передали в ведение регионального Минздрава. В понедельник, 1 ноября, министр здравоохранения области Юрий Семенов посетил детские городские поликлиники №9 и №4, обслуживающие пациентов Курчатовского и Калининского районов. По итогам объезда будет принято решение о выделении средств на оснащение их необходимым оборудованием в 2022 году.

«Все медицинские организации мы посещаем ежегодно — оцениваем их материально-техническую базу и организацию работы медицинской службы», — рассказал Юрий Семенов.



В конце октября министр здравоохранения посетил детскую городскую клиническую больницу №8. Сегодня — побывал в челябинской поликлинике №9. Поликлинике в этом году исполнилось 50 лет. К ней прикреплены 23829 пациентов. Это дети жителей части Курчатовского района, поселка Шагол, Краснопольской площадки и микрорайона «Парковый». В 2019 году учреждение отремонтировали за 3 миллиона рублей, оформили детские игровые зоны, модернизировали регистратуру.

«Единственная сложность, с которой сталкиваемся — не можем раздвинуть стены. Поэтому мы оставили в поликлинике в основном педиатрию, а прием узких специалистов перевели в наше структурное подразделение — консультационно-диагностический центр на Куйбышева, 11а. Учреждение укомплектовано необходимыми специалистами и оборудованием, и обслуживает население не только района, но и всего города. В штате 244 сотрудника, еще 19 совместителей. 97% — привиты от коронавируса, 50% уже прошли ревакцинацию», — рассказала главный врач поликлиники №9 Челябинска Наталья Евчая.

Юрий Семенов отметил, что на базе консультационно-диагностического центра создано настоящее реабилитационное отделение. Это направление особо востребовано в условиях пандемии. COVID-19 все чаще диагностируют у детей. Среди пациентов поликлиники №9 — диагноз с начала пандемии подтвержден у 400 детей, 18 из которых были госпитализированы.

Затем Юрий Семенов посетил поликлинику №4, обслуживающую 32000 детей Калиниского, Курчатовского районов и имеющкю большую клиническо-диагностическую базу.

«На сегодняшний день мы перешли в ведомство министерства здравоохранения Челябинской области. Были получены новые аппараты УЗИ по программе модернизации здравоохранения. Нами был реализован проект «Бережливая поликлиника», «Открытая поликлиника». Сейчас работает в условиях COVID-19 и высокой заболеваемости гриппа. На сегодняшний день организована работа по разведению поток температурящих и здоровых детей», — рассказал главный врач поликлиники №4 Павел Визе.

Сейчас мы находимся в 4 поликлинике. Большая поликлиника, большое количество прикреплённого населения, большое количество участков. Поликлиника хорошо технически оснащена. Есть всё специалисты, принимают узкие специалисты. Есть участковые педиатры, которые обслуживание население на дому.

Министр здравоохранения Челябинской области отметил хорошее техническое оснащение учреждения и отсутствие очередей.

«Здесь, как и поликлинике №9 все больничные выписываются в электронном виде. В подразделении поликлиники №4 есть ультразвуковое и рентгеновское оборудование. Организована диагностическая база. Видно, что главные врачи болеют за свое дело: хорошие ремонт в кабинетах и коридорах, есть все необходимое. Это очень важно, поскольку дети должны получать медицинскую помощь в хороших условиях. Для них должны быть созданы игровые зоны, телевизоры с развивающими мультфильмами и передачами», — добавил Юрий Семенов.

Выезды в медучреждения Челябинска будут продолжены. По итогам объездов будет принято решение о выделении средств из бюджета региона на оснащение больниц необходимым оборудованием в 2022 году.Ольга Семенюк