Тем, кому пенсию выдают на почте, пособие начнут выплачивать начиная с 4 января. В этом случае доставка пенсии полностью зависит от графика работы почты.
Тем, кому пенсию переводят на карту, деньги придут заранее — в декабре.
«Если по графику зачисление пенсии выпадает на 17-е число, человек получит деньги досрочно — 28 декабря. Южноуральцам, которые получают пенсию после 20 числа, деньги за январь перечислят 20 января», — замечают в пресс-службе ведомства.
Кроме того, 28 декабря на банковские карты досрочно перечислят еще ряд выплат:
— пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;
— пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года;
— пособие для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет;
— выплата женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;
— меры поддержки, переданные в ПФР из органов социальной защиты населения.
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