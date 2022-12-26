Пенсию за январь жителям Челябинской области перечислят досрочно

Речь идет о получателях выплат на банковские карты

Долгие январские выходные повлияют на выплату пенсию на Южном Урале. О новом графике выдачи денег сообщили 26 декабря в отделении ПФР по Челябинской области.

Тем, кому пенсию выдают на почте, пособие начнут выплачивать начиная с 4 января. В этом случае доставка пенсии полностью зависит от графика работы почты.

Тем, кому пенсию переводят на карту, деньги придут заранее — в декабре.

«Если по графику зачисление пенсии выпадает на 17-е число, человек получит деньги досрочно — 28 декабря. Южноуральцам, которые получают пенсию после 20 числа, деньги за январь перечислят 20 января»,

— замечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 28 декабря на банковские карты досрочно перечислят еще ряд выплат:

— пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности;

— пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года;

— пособие для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет;

— выплата женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;