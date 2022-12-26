Отделения почты в Челябинской области изменят график работы в новогодние праздники

Почтальоны будут отдыхать три дня, но есть нюансы

Почтовые отделения изменят график работы в канун Нового года и в праздничные дни, сообщили сегодня, 26 декабря, в пресс-службе челябинского филиала Федеральной почтовой службы. ИА «Первое областное» публикует точные часы работы почты с 31 декабря по 8 января.

В предновогодний день, 31 декабря, отделения Почты России закроются на час раньше.

Почтовые отделения будут закрыты 1, 2 и 7 января.

«В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ», — пояснили в пресс-службе.

В остальные дни, 3—6 и 8 января, все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

В филиале ФПС уточнили, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику для бесперебойного обслуживания клиентов.