Пенсионеры‑садоводы на Южном Урале получат скидку на билеты пригородных поездов

Какие документы необходимы для получения льготы

В Челябинской области с 1 мая по 15 октября для пенсионеров-садоводов будет действовать скидка в размере 70% на абонементные билеты на пригородные поезда. Кто может воспользоваться льготой и какие документы необходимо предоставить при покупке билета, рассказали в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Право на скидку имеют пенсионеры, а также достигшие возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. При этом необходимо быть членом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества либо вести садоводство на своем участке самостоятельно»,— уточнили в компании.

Для получения скидки необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии, а также справку, выданную правлением СНТ или ОНТ. Последняя должна быть оформлена на утвержденном бланке. Те, кто не состоит в товариществах, могут предоставить справку от местных или межрайонных ассоциаций СНТ.

Скидка предоставляется при покупке месячного билета или абонемента выходного дня. Приобрести билеты можно в любой пригородной кассе.

С 25 апреля в Челябинске и пригороде работают садовые автобусные маршруты. Тринадцать курсируют внутри Челябинска, четыре — внутри Копейска, еще один связал областной центр с Сосновским округом.